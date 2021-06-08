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HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi.
HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, HDP'NİN KAPATILMASI İSTEMİYLE YENİDEN DAVA AÇTI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yazılı açıklamasında, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine 17 Mart 2021'de dava açıldığını, mahkemece 31 Mart 2021'de iddianamenin iadesine karar verildiğini hatırlattı.

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