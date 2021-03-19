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Hedef 1 Milyon Metrekare kaldırım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte kaldırım imalatı, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. 
Hedef 1 Milyon Metrekare kaldırım

Pandemi sürecinde de aralıksız çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yayaların ulaşım konforunu sağlamak amacıyla günlük 50 noktada kaldırım (tretuvar) çalışması gerçekleştiriyor. 2021 yılında yaklaşık 1 milyon metrekare kaldırım döşeme işleminin yapılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi koşullarında vatandaşlar kadar çevre ve kent sağlığı konusunda da önemli hizmetler vermeye devam ediyor.

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Sürücülerin güvenli ve konforlu seyahat etmesi için birçok noktada asfalt çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yayaların güvenli yürüyüş konforu ve modern kent görüntüsü için de kaldırım çalışmalarına hız verdi.

KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN VE GÜZELLEŞTİREN ÇALIŞMALAR
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri mevsim şartlarının normale dönmesiyle birlikte asfalt ve kaldırım ihtiyacı olan bölgelerde çalışmaları artırırken, özelilikle yeni yerleşim alanlarını yayaların ve araçların ihtiyacına uygun hale getiriyor.

Kaldırım imalatı ile bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

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2021 YILI KALDIRIM HEDEFİ: YAKLAŞIK 1 MİLYON METREKARE
Büyükşehir Belediyesi; Başer Kavşağı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Yozgat Bulvarı, Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi, Pursaklar Fatih Mahallesi Belediye Caddesi’nin de aralarında bulunduğu noktalarda geniş kapsamlı kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Günlük 50 noktada çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 650 bin metrekare kaldırım (tretuvar) çalışması yaparken, 2021 yılında ise yaklaşık 1 milyon metrekare kaldırım döşemeyi hedefliyor.

HER MEVSİM BAKIM VE ONARIM
Sıfırdan kaldırım imalatı dışında bakım ve onarım çalışmalarına pandemi sürecinde de hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi özellikle kış aylarında yıpranan kaldırımları da elden geçiriyor.

Bakım-onarım ekipleri tarafından kaldırımlar daha sağlam hale getirilirken, Başkent 153 çağrı merkezine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ayrıca Fen İşleri ekipleri yerinde inceleme yaparak lokal bakım-onarım çalışmaları yürütüyor. 

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