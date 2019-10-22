"Hedef 2 milyon suriyeli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye, 2 milyon Suriyelinin yerleştirileceğini söyledi.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında varılan mutabakat uyarınca, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan güvenli bölge için Mehmetçiğimiz, harekete geçmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende güvenli bölgeye yerleştirilecek Suriyeliler hakkında konuşan Oktay, önemli bilgiler verdi.

"TÜM HİZMETLERİ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE SUNUYORUZ"

Oktay, "Kahraman evlatlarımız tarafından güvenli hale getirilen Cerablus, El-Bab, Azez ve Afrin'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullar, sizler gibi akademik yıl açılışı yaparak yükseköğretime başladı. Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik dahil tüm temel hizmetleri, hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz." dedi.

"2 MİLYON SURİYELİ DÖNECEK"

Oktay, "Suriye'nin kuzeyini, mesken tutan terör örgütlerinden temizlemek için Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye, yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının da geri dönüş yapmasını planlıyoruz.

Bu amaçla başlattığımız Barış Pınarı Operasyonu ile sadece 9 günde Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. Ardından ABD ile varılan mutabakat kapsamında, terör örgütü üyeleri perşembe akşamından bu yana Barış Pınarı Operasyonu'nun hedeflediği 32 kilometre derinlikteki alanın dışına çıkartılmakta."