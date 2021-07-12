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Hedef 31 bin ton asfalt dökümü

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu yıl belediye imkanlarıyla 31 bin ton asfalt dökümü yapacaklarını söyledi.
Hedef 31 bin ton asfalt dökümü

Şehir merkezinde asfalt yama çalışması ile çevre mahallelerde yol açım çalışmalarını sürdüren Çubuk Belediyesi, bu günde Cumhuriyet Mahallesi Santral Sokak’ta trimerle kazı ve finişer ile asfalt serim çalışmasına başladı.
Yaklaşık 9 milyon liralık asfaltlama çalışmasını yapılacağını belirten Demirbaş, Belediye tarihinde ilk defa kendi imkanlarıyla bu tarzda asfaltlama çalışması yapılacağını söyledi.

Demirbaş, şunları söyledi:

“Yaklaşık iki hafta önce yama çalışmalarına başladık. Şimdi de söz verdiğimiz gibi 2021 yılı içerisinde asfalt seferberliğine başladık. Çubuk Belediyesinin kendi imkanlarıyla asfalt alımı yaptığı ve asfalt çalışmasını yaptığı ilk süreç olacak. Yaklaşık 31 bin tonluk bir asfalt ihalesi yaptık ve yılsonuna kadar merkezlerimizde, acil olan yerlerde, mahallelerimizde gerek yama çalışması gerekse serim çalışmaları tamamlanmış olacak. İlçemize hayırlı olsun inşallah.”

Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu’nun da eşlik ettiği incelemede mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Demirbaş, vatandaşların ve esnafların istek ve taleplerini de dinledi.

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