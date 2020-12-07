Hedef "En iyi ve kaliteli" eğitim

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, en büyük hedeflerinin; en iyi, kaliteli ve çağdaş eğitim vermek olduğunu söyleyerek, “Bu hedefe ulaşmak, hiç şüphesiz birlikte bir aile ortamı sağlayarak ve el birliği ile çalışarak olacaktır” dedi.

Geçtiğimiz aylarda göreve gelen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile yeni görevinde hedeflediği unsurları konuştuk. Yıldız, uluslararası çağdaş standartlar ve normlar doğrultusunda hareket edeceklerini, hedeflerinin en iyi eğitimi vermek olduğunu söyledi. “En büyük hedefimiz ve çabamız en iyi, kaliteli ve çağdaş eğitimi vermektir” diyen Yıldız, “Bu hedefe ulaşmak; hiç şüphesiz birlikte, bir aile ortamı sağlayarak ve el birliği ile çalışarak olacaktır” dedi.

Ne tür projelere ağırlık vermeyi düşünüyorsunuz?

Gazi Üniversitesindeki en büyük hedefimiz ve çabamız hiç şüphesiz geleceğimizin teminatı olan değerli gençlerimize, öğrenci merkezli anlayışı esas alarak gerek uzaktan, gerekse örgün eğitim yoluyla en iyi, kaliteli ve çağdaş eğitimi vermektir. Bu hususta üniversitemizin, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren oluşmuş kendine has eğitim anlayışının önemine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Yaklaşık yüz yıllık köklü bir geçmişe sahip üniversitemizin eğitim anlayışında ve politikasında;

ULUSLARARASI STANDARTLAR UYGULANACAK

Uluslararası çağdaş standartlar ve normlar doğrultusunda hareket etmek, bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, disiplinlerarası bir yaklaşımla beşeri ve ekonomik katma değere dönüştürebilen bireyler yetiştirmek, sürekli iyileştirmeye dayalı aktif öğrenme anlayışını benimsemek, kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak, başarı izleme ve değerlendirme sürecinde bilginin yanında, beceri ve yetkinliklerin esas alınmasını benimsemek.

AİLE ORTAMI VE BİRLİKTELİK VURGUSU

Dolayısıyla bütün gayretimiz, geleceğimizin teminatı olan değerli öğrencilerimize, belirttiğimiz normlarda ve standartlarda en iyi ve kaliteli eğitimi vermek olacaktır. Bu hedefe ulaşmak hiç şüphesiz birlikte, bir aile ortamı sağlayarak ve el birliği ile çalışarak olacaktır.

Ehliyet ve liyakata verdiğiniz önemden bahseder misiniz?

Üniversitemizde akademik kadrolara yapılan atamalar, belirtilen koşullara uymak kaydıyla, "Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri"ni sağlayan öğretim üyelerinin; akademik bilgi birikimi, proje ve araştırma yetkinliğinin yanı sıra, bilimsel çalışma ve yayınları ile unvan hak ediş tarihleri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Keza öğretim elemanı atamaları da ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar belirlenerek tüm kamuoyuna açık bir şekilde yapılmaktadır.

YETENEK, EHLİYET, LİYAKAT

Üniversitemizde idari kadrolara yapılan atamalar ise; yetenek, ehliyet ve liyakat esas alınarak, ilgili göreve en uygun ve o görevi en iyi şekilde yapabilecek yeterliğe ve niteliğe sahip personel gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Özetle; Üniversitemiz bünyesinde, gerek akademik kadrolara gerekse idarî kadrolara yapılan tüm atamalarda, Üniversitemize katkı sağlayacak, Üniversitemizin misyon ve vizyonunu ileriye götürecek ehliyete sahip kişilerin atanmasına azami önem gösterilmektedir.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin maneviyatını Gazi Üniversitesine taşıyacak mısınız?

Kuruluşunun 2’nci yılında, yani 1984’te Gazi Eğitim Fakültesinde lisans öğrencisi olarak başladığım, Gazili olmanın ayrıcalığını ve gururunu her daim yaşadığım Üniversitemize, 14 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle rektör olarak atandım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazilik unvanından adını alan ve Türk eğitim sisteminin göz bebeği kurumlarından olan Üniversitemize, akademisyen olarak ve çeşitli kademelerde idarecilik yaptıktan sonra rektör olarak da hizmet edecek olmanın gururunu ve onurunu yaşadığımı da ifade etmek istiyorum.

GÖNÜL ADAMI OLACAĞIZ

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde, öncelikle öğrencilerimizin gönlüne girmeyi ve gönüllerinde yer etmeyi amaçladık ki devamında aldıkları eğitimde, geldikleri üniversitenin kampüslerinde gönül rahatlığıyla ve mutlulukla öğrenim hayatlarını sürdürebilesinler. Bu anlamda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde oluşturmayı başardığımız bu gönül adamı olma misyonunu, Gazi Üniversitesi'ne de taşımak konusunda istekli ve kararlı olacağız.

Emrah Özcan/İLKSAYFA