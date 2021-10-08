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Hedef maksimum düzeyde istifade

OSTİM, İvedik ve Sincan OSB’lerdeki üreticilerin destek, teşvik ve hibelerden maksimum düzeyde yararlanması için çalışmalarını sürdüren ORSİAD Yönetimi, KOSGEB Yönetimi ile bir araya geldi. 
Hedef maksimum düzeyde istifade

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile yönetim kurulu üyeleri, KOSGEB Ankara OSTİM Müdürü Hasan Şenel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çamur görüşmede, başta pandemiden etkilenen işletmeler olmak üzere kent ve ülke ekonomisine katma değer yaratan daha fazla sayıda kuruluşun KOSGEB’in hibe ve teşviklerine kolay, sağlıklı ve sonuç odaklı ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi. Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Çamur, KOSGEB Ankara OSTİM Müdürlüğü’nün en önemli çözüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak “KOSGEB’le hedefimiz ortak” dedi. KOSGEB Ankara OSTİM Müdürü Hasan Şenel ise OSB’lerdeki STK’lar, üniversite ve OSB yönetimleriyle sıkı işbirliği içinde olmanın önemine işaret etti, “Bu işbirliği sayesinde ihtiyaç duyan üreticimize, sanayicimize verimli bir şekilde destek olabiliriz” dedi. 

REDDEDİLENLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ

KOSGEB Ankara OSTİM Müdürlüğü olarak saha çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler de paylaşan Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hibe veya teşvik için KOSGEB’e başvuran ancak olumsuz sonuç alan firmaları bu süreçten sonra da tek başına bırakmıyor, geri bildirimde bulunuyoruz. Başvurusunun neden reddedildiğini firmaya kavratmaya çalışıyor, var olan eksiklerini nasıl gidereceği konusunda yol gösteriyoruz. Bu geri bildirimler sayesinde kurumun destek ve teşviklerinden yararlananların sayısı da artıyor. Diğer yandan geçtiğimiz dönem pandeminin etkilerini azaltmak için destekleri arttırarak devam ettirdik. Yatırımın, girişimin, AR-GE’nin sonuca ulaşması için sadece mevzuatla sınırla kalmıyor, elimizi kolumuzu sıvayıp biz de işe giriyoruz. Sanayicilere, iş insanlarına kapımız her zaman açık. Bölgedeki kurumlarla işbirliğini en üst düzeyde sürdürüyoruz.”  

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