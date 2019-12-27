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Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde “Hediyelik Eşya Fuarı” açıldı. Bin bir çeşit hediyenin Başkentlilerle buluşturulduğu fuar ilk gününde büyük ilgi gördü. 
Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

26 Aralık Perşembe günü kapılarını açan fuar el yapımı ürünler ile yöresel ürünleri Başkentlilerin beğenisine sunuyor. Ünlü tekstil firmalarında yer aldığı fuar, Türk işi el sanatlarının yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri ile Senegal'e ait el sanatlarına ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte hediyelik eşyaların yanı sıra dünyaca ünlü sirkin de gösterileri sunulacak. Fuar 31 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek. 

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BİNLERCE ÜRÜN STANTLARDA

Onlarca standın yer aldığı fuarda dekoratif ev eşyaları, parfüm ve kozmetik grubu, keçe, tasarım ürünler, ahşap el sanatları, cam üfleme, bambu sepet, ipek kozası ile deriden el yapımı çantalar, oyuncaklar, şimşir kaşık, el yapımı örgü bebekler, sahaflar, çiçekçiler, gümüş takı tasarımları, bakır eşyalar, el yapımı seramik ürünler, butik çikolatalar yer alıyor.

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YÖRESEL ÜRÜNLER DE YERİNİ ALDI

Yaklaşık 6 gün sürecek fuarda aynı zamanda yöresel ürünler pazarı da ziyaretçilerini bekliyor. Fuar alanının üst katına açılan yöresel ürünler pazarında, Türkiye’nin 81 ilinden getirilen doğal ürünler Başkentlilerle buluşturuluyor. Peynir, bal, tereyağı, kuruyemiş, yoğurt, kayısı gibi yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı tezgâhlar fuar boyunca açık kalacak.

hediyelik-esya-fuari,-ozbekistan,-kirgizistan,-turkmenistan,turk-cumhuriyetleri-ile-senegale-ait-el-sanatlari,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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