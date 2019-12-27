Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde “Hediyelik Eşya Fuarı” açıldı. Bin bir çeşit hediyenin Başkentlilerle buluşturulduğu fuar ilk gününde büyük ilgi gördü.