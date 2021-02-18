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Hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Pandemi dolayısıyla yaşanan talep daralması sonucu ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri geçtiğimiz günlerde satın alan Kahramankazan Belediyesi, bu patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.
Hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Kahramankazan Belediyesi, üretimdeki artış ve pandemi nedeniyle yaşanan talep azlığı dolayısıyla ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki üreticileri ziyaret ederek, ellerinde kalan patatesleri belediye olarak satın alacaklarını açıklamıştı. Başkan Oğuz’un talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri doğrudan üreticiden satın almıştı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda yaklaşık 40 ton patates alımı gerçekleştirmiş oldu. Depolarda bekleyen patatesler çürümekten kurtarılırken, üreticilerin de yüzü gülmüş oldu.

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İhtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Belediye, üreticiden doğrudan satın aldığı patatesleri ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Ekipler bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, patatesleri kendilerine veriyor. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 40 ton patatesi ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Bu destekleme alımı ve alınan patateslerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ile hem çiftçilerin, hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmüş oldu.

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Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da çiftçilere belediye olarak her zaman destek olduklarını söyleyen Oğuz, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de 365 gün yanlarında olduklarını ifade etti. Oğuz, “Böylece tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çiftçimizi mağduriyetten kurtarmış hem de ihtiyaç sahiplerimize bir nebze de olsa yardım etmiş oluyoruz” diye konuştu.

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