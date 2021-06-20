Hem eğlendiler hem öğrendiler

Altındağlı çocuklar Türk Kızılayı ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Çocuk aklım, çevre hakkım” projesinde bir araya geldi. Beşikkaya Erdem Bayazit Gençlik Merkezi üyesi çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi.

Altındağlı çocuklar “Çevre hakkımız” dedi. Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi Müdürlüğü tarafından organize edilen, Genç Kızılay gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen projenin bu seferki durağı Altındağ oldu. Altındağ Belediyesi Beşikkaya Erdem Bayazit Gençlik Merkezi üyesi çocuklar, Kızılay gönüllüleri tarafından verilen eğitim seminerine katıldı. Katılımcılara çevre ve çevre bilinci hakkında bilgiler verildi.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Seminerin ardından gençlik merkezi üyesi gençlerin oluşturduğu müzik grubunun mini konseri dinlendi. Daha sonra çocuklar doya sıya eğlendi. Sandalye kapmaca, jenga, ip atlama gibi eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, merkez bahçesini de balonlarla süsledi. Altındağlı gençlerin çevreye duyarlı gençler olarak yetişmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “İyilik, merhamet ve şefkat duygularıyla özdeş olan Türk Kızılayı’nın bünyesinde, gönüllülük ve gençlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen bu projeye ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Altındağlı çocuklarımız hem çok güzel bilgiler öğrendi, hem de çok keyifli zaman geçirdi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

