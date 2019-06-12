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Hem eğlenip hem öğrenecekler

Kahramankazan Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların yaz tatilini sporla geçirmeleri için ücretsiz yaz spor okulları düzenliyor.
Hem eğlenip hem öğrenecekler

Kahramankazanlı çocuklar yaz spor okulları sayesinde keyifli ve eğitici bir yaz geçirecek. Kahramankazan Belediyesi, eğitim-öğretim yılında yoğun bir tempo yaşayan çocukların tatil sürelerini en verimli şekilde değerlendirmesi için kolları sıvadı. 

Farklı branşlar

Kahramankazan Belediyesi okulların yaz tatiline girmesinin ardından ücretsiz olarak yaz spor okulları düzenliyor. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar bu kapsamda önceden hazırlanan programlar dahilin de oluşturulan 5 farklı branştaki kurslara katılacak. Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunacak olan branşlar futbol, voleybol, bocce, güreş ve kick bokstan oluşuyor. Alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilecek olan kurslarda, çocuklar hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken, hem de eğlenceli dakikalar geçirecek.

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Ücretsiz olarak verilecek olan kurslara şimdiden çocuklar ve aileleri şimdiden kayıt yaptırmaya başladı. Çocuklardan ve velilerden gelen talepler doğrultusunda yaz spor okullarında verilen branşların sayısı artırılacak. Yaz okulu kurslarına başvurmak isteyen çocuklar ve velileri Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay Birimi’ne başvurabilir.

Gelişimlerine katkı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaz spor okullarının eğitici ve öğretici yanının yanı sıra çocukların gelişimine ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Başkan Oğuz, “Yaz spor okullarımızda çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Her şey yavrularımız için” dedi.
 

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