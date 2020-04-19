Hem ekmek dağıttı hem konser verdi

Bir ekmek dağıtıcısı hem mahalleliye konser verdi hemde ekmeklerini dağıttı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken sosyal medyada bir paylaşım daha olay oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında ötürü ekmek dağıtım araçları sokaklarda seslerini vatandaşlara duyurmaya çalışıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir ekmek dağıtıcısı ise hem mahalleliye konser verdi hemde ekmeklerini dağıttı. İşte o görüntüler!