Hem eskici hem sahaf hem kafe

Ankara Kalesi’nde eskici, sahaf ve kafe olarak 3 farklı konsepte müşterilerine hizmet sunan Dantel Kafe, otantik ortamı ile dikkat çekiyor.

Altındağ Ankara Kalesi Aslanhane Sokak’ta Dantel Kafe işletmecisi Şükran Kesgin gazetemize konuştu. Kesgin, hem eskici, hem sahaf, hem de kafe olan işletmesinin hikâyesini gazetemize anlattı. 12 yıldır hobi olarak biriktirdiği eski eşyalar ile sahafları, kafe konseptinde bir araya getirerek vatandaşların hizmetine sunan Kesgin, “Yaklaşık 10 yıla yakın Kızılay’da kafe işlettim. Daha sonra merakımdan dolayı eskici ve sahaf dükkânı açmak istedim. Eskici mi, sahaf mı, kafe mi açalım derken böyle bir konsept ortaya çıktı” dedi.

3 FARKLI KONSEPT

Kesgin, hem eskici, hem sahaf, hem de kafe olan işletmesi hakkında gazetemize konuştu. Kesgin, Kızılay’da yaklaşık 10 yıl oğlu ile birlikte kafe işlettiğini, daha sonra ise eski ve antik eşyaları da kapsayan bir otantik kafe açmaya karar verdiğini belirtti. Kesgin, “12 yıldır hobi olarak eski eşyalar biriktiriyorum. Bunun yanı sıra sahaf merakım da vardı. Eskici mi, sahaf mı, kafe mi açalım derken böyle bir konsept ortaya çıktı. Bu yüzden işletmemizde bir sahaf kısmı, bir eskici kısmı, bir de kafe kısmı bulunuyor”

ÜRÜNLER DOĞAL

“4 yıldır Ankara Kalesi’nde hizmet veriyoruz. Devamlı gelen müşterilerimiz var. Ticari açıdan da yeterince tatmin edici, işlerimizden memnunuz. Hafta içine göre ise hafta sonları daha yoğun oluyor. Kafe kısmında da yiyecek-içecekte hazır ürün satmıyoruz. Ürünleri biz kendimiz yapıyoruz. Kekimizi, tatlımızı, mantımızı biz kendimiz yapıyoruz. Kola satışı dahi yapmıyoruz. Meyve sularına kadar kendimiz hazırlıyoruz. Her ürünümüz doğal” dedi.

VERESİYE DEFTERİMİZ DAHİ VAR

Son zamanlarda bu tarz otantik kafelere olan ilgi ve eskiye dönüşün modernizmin getirdiği sıkıcılıktan dolayı olabileceğini söyleyen Kesgin, “Eskinin her şeyi daha sade ve daha estetik. İnsanlar alışveriş merkezilerinden sıkıldılar. Müşterilerimiz ile biz burada bir aile gibi oluyoruz. Veresiye defterimiz dahi var. Birbirimizi arar, sorar merak ederiz. Belki de bu yüzden tercih ediliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELEN VAR

Sosyal medyanın da müşteri konusunda bir getirisi olduğuna dikkat çeken Kesgin, “Sosyal medyada bizim hesaplarımızı gören kişiler fotoğraf çekmek için buraya gelebiliyor. Otantik bir havası var ve insanlar artık bu tarz mekânları seviyor” diye konuştu. Kafede aynı zamanda dekor olarak kullanılan eski eşyalar ve kitapların satılık olduğunu da hatırlatan Kesgin, “Kafedeki eski eşyalar ve sahaflar satılık. Fiyatlarımız da gayet makuldür” dedi.

GÜVENLİK SORUNU YOK, ULAŞIM SORUNU VAR

Kale ve çevresi konusundaki sıkıntılar hakkında da sorularımızı cevaplayan Kesgin, ”Kalenin güvenlik sorunu artık yok. Güvenlik sorunu çözüldü. Tek sorun aydınlatma. Hava karardığında her yer zifiri karanlık oluyor. Bu sorun bir türlü çözülemedi. Bunun yanı sıra kale ve çevresine ulaşım sorunu yaşanıyor. Kızılay’dan ya da Ulus’tan buraya taksiden başka bir ulaşım aracı yok. Buraya bir ring hattı konulabilir. Çünkü birçok müşterimiz Kızılay ya da Ulus’a geliyor, telefon ediyor, buraya nasıl gelebileceğini soruyor. Taksi ya da yürümekten başka bir çare olmadığını söylüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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