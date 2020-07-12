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Hem Koronavirüsle hemde sinekle mücadele

Etimesgut Belediyesi'nin yeni kobra dezenfeksiyon ve ilaçlama aracı ilçenin dört bir yanını ilaçlıyor
Hem Koronavirüsle hemde sinekle mücadele

Etimesgut Belediyesi, araç filosunu koronavirüs, larva, karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlamada etkili olan kobra tipi dezenfeksiyon ve ilaçlama aracıyla güçlendirdi.

Hava durumuna göre 50 ila 70 metre menzile sahip yeni dezenfeksiyon ve ilaçlama aracı ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

Oynar başlıklı olduğu için aşağı yukarı ilaçlama yapabilen araç 10 ton ilaç alma kapasitesiyle de dikkat çekiyor.

Etimesgut Belediyesi hem koronavirüs hem de sineklere karşı mücadelede Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından onaylı, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçları kullanıyor.

Yeni araç çalışma yaptığı alanlarda vatandaşların da dikkatini çekerken, "Belediye S-400 gibi Koronasavar almış" yorumlarına neden oluyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yeni aracın hem koronavirüs hem de sinekle mücadelede başarı oranını artıracağını belirterek, "İlçemizin 36 mahallesinde belirlediğimiz program dahilinde hem yeni aracımız hem de diğer ilaçlama araçlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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