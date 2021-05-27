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Hem personelle hem de vatandaşla sohbet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye hizmet birimlerinde denetimlerde bulunarak hem personelle hem de vatandaşla sohbet etti. 
Hem personelle hem de vatandaşla sohbet

Başkan Altınok, “Pandemi sürecinde hizmet birimlerimizdeki çalışmaların aksamaması ve vatandaşımıza hızlı hizmet sunulması için tüm birimlerimizle görevimizin başındayız. Özellikle vatandaşımızın yüz yüze görüşmek suretiyle hizmet aldığı birimlerimiz ve personelimiz büyük bir gayretle ve güler yüzle tüm Keçiörenlilerin hizmetindedir.” dedi.

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“İÇ İÇE, GÖNÜL GÖNÜLLEYİZ”
Başkan Altınok, hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenerek samimi bir sohbet de gerçekleştirdi. Belediyenin kapısının vatandaşa sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Altınok, “Gerek sokakta gerekse makamımızda vatandaşımızla iç içe, gönül gönülleyiz. Altınok hizmette bir neferdir. Keçiören’e yakışır hizmetlere ve eserler bırakmaya devam ediyoruz. Hakkı ve halkı unutmamak lazım. Eğer halktan koparsan halk seni aşağıya da çeker, şayet halktan kopmazsan yukarıya taşır. Halkı unutursan, zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın. Halk, kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de, kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür.” ifadelerini kullandı.

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Bu arada Altınok’un tüm belediye binasında bulunan tüm hizmet birimlerini denetlemesi vatandaşlardan büyük beğeni ve takdir topladı.

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