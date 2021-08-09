Hem serinlediler hem gezdiler

Keçiören Belediyesi tarafından Kafkas Mahallesi Şeyh Şamil Camii Kur’an Kursu önünden belediyeye ait otobüslerle alınarak Kalaba Spor Tesisi'nde bulunan aquaparka getirildi.

Keçiören Şeyh Şamil Camii Kur’an Kursu’nda eğitim gören 100 öğrenciye ücretsiz aquapark ve Deniz Dünyası gezisi hediye ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kur'an kursu ziyaretimiz sırasında aquapark ve Deniz Dünyası gezisi sözü verdiğimiz çocuklarımıza bu hafta sonu eğlenceli bir gün yaşattık. Öğrencilerimiz sağlık ve temizlik çalışmaları aksatılmadan yapılan yüzme havuzu ve aquaparkımızda doyasıya eğlendiler. Aynı zamanda baştan sona yenilediğimiz Deniz Dünyamızı gezerek deniz ve okyanus canlılarımızı tanıma imkânı buldular.” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan yüzme havuzu ve spor tesislerinin vatandaşın hizmetinde olduğunu belirterek, “Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park’ta bulunan yüzme havuzlarımız vatandaşımızın hizmetindedir. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilir.” ifadelerini kullandı.



