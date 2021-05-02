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Hem taziye evi hem sağlığı merkezi

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi’ne inşa edilen mahalle konağı hem aile sağlığı merkezi hem de karantina sonrası mevlit ve taziye evi olarak hizmete başlayacak. 
Hem taziye evi hem sağlığı merkezi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması için Ovacık Mahalle Konağımızın alt katını Aile Sağlığı Merkezi olarak Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik.  İlçemizde eğitim, sağlık ve emniyet birimlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

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Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesine inşa edilen, çevre düzenleme ve peyzaj çalışması da tamamlanan mahalle konağı vatandaşa hem taziye ve mevlit günlerinde hizmet veriyor hem de alt katına kurulan Aile Sağlığı Merkeziyle sağlıklı yaşam için kolaylık sağlıyor. 

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“İHTİYACA YÖNELİK ÖNEMLİ HİZMET NOKTALARI”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde yapılmak üzere proje onayından geçen 10 mahalle konağı için düğmeye bastıklarını ve bu konakların da vatandaşın ihtiyacına yönelik önemli hizmet noktaları olacağını kaydederek şunları aktardı: 
Mahalle konaklarımızı mahallelerimizdeki ihtiyaca göre taziye ve mevlit evi olarak kullanıma sunuyoruz. Ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın kına, sünnet, taziye, söz, nişan ve asker uğurlama gibi özel merasimlerinde de hizmetlerine sunuyoruz. Pandemi sona erdiğinde sayısını artırdığımız mahalle konaklarımız vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapmaya devam edecek.”

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