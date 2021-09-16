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Hem ucuz hem kaliteli

Başkent’te yarım asırdır antika halı tamiri ve satışı yapan Mehmet Aydın, el dokuması halıları 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.
Hem ucuz hem kaliteli

Ankara’da 50 yıldır dokuma halı satışı ve tamiri yapan Mehmet Aydın, 81 ilden getirdiği halıları cüzi miktarlarda satışa sunuyor. Tunalı Hilmi Caddesi Ertuğ Pasajı’nda ki dükkânında 500 liradan başlayan fiyatlarla dokuma halı ve seccade satışı yapan Aydın, halı meraklılarının ilgi odağı oluyor. Dokuma halıların fabrikasyon halılardan daha ucuz ve daha kaliteli olduğunu söyleyen Aydın, bu kültürün yaşatılması için büyük çaba sarf ediyor.

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81 İLDEN HALILARI TOPLUYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Aydın, dükkânında 81 ilden gelen halıların bulunduğuna işaret ederek, “Sivas yöresinden tutunda, Kayseri yöresine kadar Anadolu’nun her yöresine ait halılar satmaktayız. 81 ilden halılar gelmektedir. Hepsi el dokuması halılardır. Fiyatlar 500 liradan başlayıp binlerce liraya kadar çıkabiliyor. Halının hangi yöreye ait olduğu, dokuma tarzı, çeşidi ve üretim yılı fiyatını belirliyor. Son günlerde fiyatı uygun olan halılar tercih ediliyor. Çok pahalı mallar satılmıyor. Herkes bütçesine göre alışveriş yapıyor.”

FABRİKASYON HALIDAN DAHA UCUZ

“Bu halılar evladiyeliktir, antikadır. Tamamen el dokumasıdır ve kök boya ile boyanmıştır. Asla renk atması yapmaz. İstenilen şekilde yıkanabilir. Fabrikasyon değildir. Birçok fabrikasyon halıdan daha ucuzdur. Anadolu’nun dört bir yanında bu işe gönül vermiş kişilerin alın teri ve emeği vardır” diye konuştu.

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TAMİR ATÖLYESİ KURULMALI

 Anadolu’nun 81 ilinden değerli el dokuması halıları toplayıp, tamire muhtaç olanları tamir ettikten sonra müzayede yoluyla satışa sunduğunu da hatırlatan Aydın, “Ankara’da devlet teşvikli büyük bir atölye kurulmalı. Tamir gerektiren halıları yurt dışına tamir için gönderdiğinizde 3 ila 5 bin dolar bir masrafı oluyor. Bu para ülkemizde kalmalı. Ayrıca böyle bir atölye kurulması, yurt dışından da tamir için ülkemize birçok halı gönderilmesine neden olur. Bu da döviz kazancı sağlar” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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