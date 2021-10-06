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HemFest Çorum'da başlıyor

Birçok festivale ev sahipliği yapan Üreğil Millet Bahçesi, hemşeri günleri ‘HemFest’ festivali için gün sayıyor. 
HemFest Çorum'da başlıyor

9 Ekim Cumartesi Günü saat 11.00’da Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek festivalin ilki Çorum ili ile başlayacak. Festival kapsamında Çorum’a özgü yöresel lezzetler, şehrin manevi ve kültürel değerleri kurulacak standlarda tanıtılacak. Çorum’un en önemli lezzetlerinde biri olan İskilip Dolması da ziyaretçilere ücretsiz olarak ikram edilecek.

Kozmopolit bir yapıya sahibiz

Kent kültürüyle ilgili çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, “İlçemiz kozmopolit bir yapıya sahip. Mamak’ta tüm coğrafyadan insanlar var. Bu da bizim zenginliğimiz. Derneklerimizle birlikte, Mamak’ın zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin, hepimiz bir ve birlikte Türkiyeyiz” dedi. Düzenlenecek festivalin kent kültürünün zenginleşmesine, birlik ve beraberliğin daha da artmasına vesile olacağını kaydeden Köse, “Toplum birlikteliğini olumlu yönde etkileyen çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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