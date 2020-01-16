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Hemşeri istihdamı

KIR-DER Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan, “Hemşerilerimizin iş yerlerine giderek işe ihtiyacı diğer kardeşlerimizle tanıştırıyor, istihdamlarının sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bu işte engelli kardeşlerimiz önceliklidir” dedi. 
Hemşeri istihdamı

Başkent’te 200 bini geçkin Kırşehirli yaşadığını belirten (KIR-DER) Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan, “Hemşerilerimizin iş yerlerine giderek işe ihtiyacı diğer kardeşlerimizle tanıştırıyor, istihdamlarının sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bu işte engelli kardeşlerimiz önceliklidir” dedi. 

Kırşehir İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği (KIR-DER) Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan, hemşeri dayanışmasıyla istihdam, engellilere yardım ve istihdam, ihtiyaç sahiplerine yardım gibi konularda büyük ilerlemeler kat edebileceğini söyledi. Çalışkan, engelliler için yaptıkları çalışmalarda, “KIR-DER olarak istihdam, ödenek gibi engelli kardeşlerimizin sorunlarına eğiliyoruz. Gerek kamuda gerekse özel sektörde arkadaşlarımıza iş bulduk” diye konuştu. Öte yandan Çalışkan, Kırşehirspor’a destek vermek için maçlarda kendilerine imkan sağlayan Keçiören Belediyesi’ne de teşekkür etti. 

ANKARA’DA 200 BİNE YAKIN KIRŞEHİRLİ YAŞIYOR

Başkent’te yaşayan Kırşehirlileri sürekli bir araya getirmeye çalıştıklarını belirten Çalışkan şunları söyledi:
“Başkent’te 200 bin kadar Kırşehirli var. Hatta bir kısmı da sürekli oraya gidip geldiği için bu sayı daha da fazla. Biz KIR-DER olarak bu sayıyı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Sosyal faaliyetlerimizle kültürümüzün yaşaması unutulmaması için mücadele veriyoruz. Yine özel günler, geceler düzenleyerek aynı şehrin insanlarının birbirini tanımasına vesile oluyor iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Bu iletişim birçok şeye de vesile oluyor. En başta istihdama büyük katkı sağlıyor.” 

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İSTİHDAMA KATKIDA BULUNUYORUZ 

“Büyük işyeri olan hemşerilerimiz var. Hem KIR-DER’imize hem de iş sahibi olmayan kardeşlerimize yardımcı oluyorlar. İş arayan arkadaşlarımız onlarla tanıştırıyoruz ya onların kendi dükkânında ya da başka yerlerde iş buluyorlar. Bu sayede hem hemşerilik bağımızı kuvvetlendiriyoruz hem de kardeşlerimizi iş sahibi yapıyoruz. Mesele balık yemeği değil balık tutmayı öğretmek diyerek dernek faaliyetlerimizi yürütüyoruz.” 

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ

Engelliler konusunda her zaman öncelikli davrandıklarını ifade eden Çalışkan, “İç İşleri Bakanlığı’nda arkadaşlarımızı iş sahibi yaptık. Yine bir başka engelli arkadaşımıza Yenimahalle’de kurumsal bir çağrı merkezinde iş bulduk. Engelliler Federasyonu ve KIR DER olarak bu çalışmaları devam ediyoruz. Ben aynı zamanda Engelliler Federasyonu’nda da görev almaktayım. Oranın sayesinde bir çok engelli kardeşimizle tanışma imkanımız, sorunlarını dinleme şansımız oluyor. Bunları gözeterek derneğimizin çevresini kullanıyoruz ve iş sahibi yapmaya çalışıyoruz. Kurumlardaki bağlantılarımızla ödenek bulmalarını sağlıyor, ihtiyacı olan araç gereçler için çalışmalar yapıyoruz” dedi. 

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KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDERİZ

Sözlerini Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ederek bitiren Çalışkan, “Kırşehirspor ile çalışmalarımız devam ediyor. Osman Uçar Başkanımızın sayesinde inşallah başarılı olacak. Maçlara gidiyoruz takımımızı sürekli destekliyoruz. Maçlara gidişlerimizde bizlere her zaman destek olan Keçiören Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Özellikle Destek Hizmetleri Müdürü Sayın Levent Koç bizlere büyük destek sağlıyor. Onun ismini anarak teşekkür etmek isterim” diye konuştu. 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA 

Gazeteilksayfa.com

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