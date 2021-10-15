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Hemşerilikle Vefa Borcu Ödüyorum

AHİD’de düzenlenen programda konuşan Ankaralı Tarihçi Abdülkerim Erdoğan “Bir hemşeri olarak Ankara’ya vefa borcu ödemenin ancak hemşerilikle olacağına inanıyorum” dedi. 
Hemşerilikle Vefa Borcu Ödüyorum

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) aylık düzenlenen Ankara Sohbetleri’nde Ankara’nın Başkent Oluşu kutlandı. AHİD Genel merkezinde gerçekleşen programa katılan Şehir Kültürü ve Tarih Araştırmacısı, Yazar Abdülkerim Erdoğan konuk oldu. 

Açılış konuşması yapan Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, Ankara’yı Anka Kuşu’na benzetti. Arıkan, Tarihinde yangınlar, seller, çekirge istilaları yaşayan Ankara’nın Cumhuriyet döneminde yeniden doğduğunu belirtti.

Günün anlam ve önemiyle konuşmasını yapan Genel Başkan Hilmi Yaman, “Kadim şehrimiz Ankaramızın Başkent Oluşu’nun98. Yıldönümünü kutluyorum. Tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, hayvancılığıyla her döneme başkentlik yapmış Ankaramızı hocamızdan dinleyeceğiz. Bugün bizim gurur günümüz, hepimize kutlu olsun.” dedi.

Erdoğan “Ankara doğduğum ve doyduğum şehir. Benim için hemşeri Ankara’da doğan değil bir başka şehirde de doğmuş olsa yaşadığı şehri seven kişidir. Bir hemşeri olarak Ankara’ya vefa borcu ödemenin ancak hemşerilikle olacağına inanıyorum.” dedi.

ANKARA TARİH KOKUYOR

Ankara tarih kokuyor diyen Erdoğan, “Ankara’yı ilk kuranlar Frigyalılar, ardından Ankara Kalesini inşa eden Galatlar geliyor. Galatlardan sonra Romalıları görüyoruz. Romalılar için Ankara büyük bir şehir. Ankara birçok medeniyete başkentlik yaparken aynı zamanda birçok doğal afet de yaşamış. 16. Yüzyılda Celali İsyanlarında Ankara Kalesi hariç Ankara’nın tamamen yakıldığını görüyoruz. Ardından 1916 Kale altı yangını, 1928 Tahtakale yangını ve kıtlıklarla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Ankara’nın tarihini bilmeyenler Cumhuriyet’ten önce kasabaydı, köydü diyor. Bir şehri tanımak için tarihine hakim olmamız gerekir” diye belirtti.

Programın ardından Genel Başkan Hilmi Yaman, Abdülkerim Erdoğan’a teşekkür plaketi takdim etti.

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