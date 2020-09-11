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Hemşireleri darbeden saldırgan, 'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında, 3 hemşireyi darbeden, yardıma gelen bir hastayı da bıçaklayarak yaralayan E.B.K.’nin (41) kaçarken, "Bıçak alıp gelsem, hepsini öldürsem, bana hiçbir şey yapmazlar" dediği ileri sürüldü.
Hemşireleri darbeden saldırgan, 'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş

Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün yaşanan olayda, E.B.K. yanındaki annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Aşı olmadığının söylenmesi üzerine ayrıldığı sağlık merkezine yeniden gelen E.B.K., hemşire Hande Ç.'ye yumruk atıp, başını masaya vurdu. Hemşire Ayşe B.'yi de saçından tutup yerde sürükleyen saldırgan, meslektaşlarının yardımına koşan hemşire Ayşe S.'nin ise koluna vurdu.

E.B.K., iğne yaptırmak için sağlık merkezinde olan ve duruma müdahale etmek isteyen Abdullah S.'yi bacağından bıçakladı. Kaçan saldırgan, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma tarafından yakındaki bir alışveriş merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.E.B.K., sevk edildiği adliyede, nöbetçi  mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PERSONEL RAPOR ALDI

Saldırının yaşandığı merkezdeki personel, rapor alarak bugün işe gelmedi. Görevlendirmeyle gelen sağlık personelinin görev yaptığı aile sağlığı merkezi önünde 2 jandarma eri, nöbet tutuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanı, yaşananları şöyle anlattı:

“Dışarı çıktığımda iki hasta birbirine girmişti. Kapının önünde bir arbede yaşandı. Doktorlarımız çıkıp, müdahale etmeye çalıştı. Hemen telefona sarıldım, 156‘yı aradım. 'Sıra kavgası yapılıyor, ayıramıyoruz, gelin yardım edin' dedim. Ben içeri girerken o bıçakla dışarı çıktı. Etrafı kan götürüyordu. Hemşirelerimizi yaralamış.  O sırada saldırganın anahtarı aradığını fark ettik. Bizi, içeri kilitleyecek, hepimizi bıçaklayacak. O sırada bizimkiler müdahale ediyor, arbede yaşanıyor ve kaçmak zorunda kalıyor. Tüm çalışanlar rapor aldı, işe gelemedi. Ama şahıs serbest bırakılmış. Herkes kendi canını düşünüyor. İnsanlar korkuyor. Şu an jandarma ekipleri burada. Olay sonrasında konuştuğumuz bir hasta, saldırganın koşarken 'Eve gidip bıçak alıp gelsem ve bunların hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapmazlar’ dediğini anlattı. 

Serbest kalacağım cesareti ile bu olayı yapıyor.  Bu olay bilinçli yapılmış bir olay.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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