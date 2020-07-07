Hendek'teki patlamaya ilişkin 4 tutuklama

Sakarya Valiliği, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunarak, ölü sayısının 7 olduğunu, aranan kişi kalmadığını belirtti. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7’nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

4 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ile A.A. ve iş güvenliği uzmanı A.B. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



TUTUKLANDILAR

Mahkeme patlama olayıyla ilgili fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin tutuklanmalarına karar verdi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.