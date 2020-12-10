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Henüz karın yağmadığı Gercüş'te çocuklar, yokuş aşağı tahta parçalarıyla kayıyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışını bekleyen çocuklar, eğimi yüksek ve parke taşı döşeli caddelerde tahta parçalarını kızak gibi kullanıp, kayarak eğleniyor.
Henüz karın yağmadığı Gercüş'te çocuklar, yokuş aşağı tahta parçalarıyla kayıyor

Türki'nin birçok bölgesinden kar haberi gelirken, Gercüş'e ise henüz kar yağmadı. İlçeye de kar yağmasını sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, eğimli olan Bağlarbaşı Mahallesi Garipler Caddesi'nde evlerinden getirdikleri tahta parçaları ve bidon kapaklarını kızak gibi kullanarak kayıyor. Caddeyi kayak pistine çeviren çocuklar, okulların da kapalı olmasını fırsat bilerek akşama kadar defalarca yokuş aşağı kayıp, eğlenerek günlerini geçiriyor.

'KIŞ GELDİ AMA KAR GELMEDİ'

Evinden getirdiği tahta parçasıyla yokuş aşağı kayan Mehmet Kaya (10), "Biz burada kayıyoruz. Kendimizce eğleniyoruz. Bu sene kış geldi ama kar yağmadı. Karın yağmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Koronavirüsten dolayı okullar da olmadığı için evde çok sıkılıyoruz. Bizler de tahtamızı alıp kayarak, eğleniyoruz" diye konuştu. 

Abdülkerim Ekinci de (9) çok eğlendiklerini ifade ederek, "Kar bu sene yağmadığından dolayı biz de bu şekilde kaymaya çalışıyoruz. Gayet güzel ve çok eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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