Hepsinden hesap sorun

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül davasında darbede parmağı olan her kesimin yargılanması çağrısında bulunarak, “Bütün bu yapılanların, hesabı bir avuç generale yıkıldı. Yaşananları başarı olarak görüyorum ama yeterli görmüyorum” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Örgütlü Kadın Örgütlü Toplum için Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi Eğitim Programı”nda katılarak sendikalı kadın lider adaylarına hitap etti. Emek Konukevi’nde düzenlenen programda konuşan Arslan, kadının çalışma hayatında daha fazla yer almasını sendika olarak desteklediklerini kaydetti. Arslan, Hak-İş Konfederasyonu’nun çeşitli kademelerinde kadın çalışanlarının bulunduğunu aktardı. Arslan, çalışma hayatında çeşitli problemlerle karşılaşan kadınların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.

AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

Arslan, programda aşı karşıtlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşının koruyuculuyla ilgili kendisinden örnek veren ve herkesi aşı olmaya davet eden Arslan, “Ben 3. defa aşı oldum. Üçüncü aşının üzerinden de bir ay geçti ama koronaya yakalandım. Doktorumun, hastalığı hafif atlattığımı söyledi. Negatife dönmem bir ayı buldu. Hafifi buysa şiddetlisinden Allah korusun. Ama bunu yaşayanlar var, her gün yakınlarımızdan kaybettiğimiz insanlarımız var. Entübe olunduğu zaman geriye dönülmeyen bir yola giriliyor” dedi. Arslan, ülkemizde aşılanma oranının düşüklüğüne dikkat çekti.

AŞI OLMAYANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Hak-İş olarak aşı olmayanlarla ilgili birtakım kararlar aldıklarını duyuran Genel Başkan Arslan, “Toplantılarımıza aşı olmayanları almıyoruz. Sendikamızın hiçbir etkinliğine davet etmiyoruz. Sendikada aşı olmak istemeyenleri ücretsiz izne ayırıyoruz. Neden? Çünkü aşı olanlara büyük haksızlık. Aşı olanların haklarını yedirmeyelim” dedi. Arslan, aşı olmayanlardan istenen PCR testi zorunluluğunu desteklediklerini de kaydetti.

12 EYLÜL’ÜN 41. YILINDA ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDEDİLDİ

12 Eylül darbesinin 41. yıldönümüne ilişkin de konuşan Arslan, “12 Eylül’ün 41. yılında önemli aşamaları gördük. 2010 yılında Anayasa’nın 15. maddesinin değiştirilip darbe yapanların yargılanmasının yolunun açılması Hak-İş’in büyük çabalarının sonucudur. Biz referandumda Türkiye’yi karış karış gezdik. O Anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini şimdi daha iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ONLAR NEDEN YARGILANMADI?”

Arslan, 12 Eylül yargılamalarına ve rütbesi sökülen eski generallere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Bütün bu yapılanların, edilenlerin hesabı bir avuç generale yıkıldı” diyen Arslan, 12 Eylül davasında yargılanması gerekenlere dikkat çekerek şu soruyu sordu: “Nerede 28 Şubat sürecinin beşli çetesinin mimarları niye onlar yargılanmadı? Medya niye yargılanmadı? Medyada tetikçilik yapanlar niye yargılanmadı? Genelkurmay’ın brifinglerine katılan hakim ve savcılar, yüksek mahkemenin üyeleri niye yargılanmadı? Üniversiteleri kışlaya döndüren alçaklar niye yargılanmadı? Kız çocuklarımızı polis coplarıyla dövdürenler niye yargılanmadı? Darbecilere finans desteği sağlayanlar, darbe yapıldığı zaman ülkenin kaynaklarını çarçur edenler niye yargılanmadılar?”

YARGILAMALARDA FETÖ PARMAĞINI İŞARET ETTİ

Arslan, söz konusu davadaki yargılamaları, eksik ve orada bir FETÖ parmağı olduğunu düşündüklerini ileri sürerek, “Hem 12 Eylül yargılamalarında hem 28 Şubat yargılamalarında gerekçeli karara da baktık. Savcı da itiraf ediyor: ‘bu yargılama kısıtlı ve sınırlı yapılmıştır.’ diyor” dedi.

“YETERLİ HESAP VERMEMELERİ ÜZÜYOR”

Darbeye karışan herkesin yargılanması çağrısında bulunan Arslan şunları söyledi: “Darbeciler sürekli pusuda bekliyor. Darbecilerle iş tutmak isteyen alçak çok. Onlar da hazır bekliyor. İktidarın ayağı biraz tökezlese yine bir yerlerden ses gelmeye başlıyor. Bunlar alışmışlar; çünkü hesap vermedikleri için bunu yapmaya devam ediyorlar. O yüzden yeterli hesap sorulmaması üzüyor bizi. Bugün rütbelerinin söküldüğü er bile olmayanların daha fazla hesap vermesi gerekiyor. Daha önceleri bunların yapılması gerekiyordu. Yine de önemli bir başarı olarak görüyorum ama yeterli görmüyorum.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



