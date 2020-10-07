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Her ayın ilk haftası maske ve dezenfektan dağıtımı

Yenimahalle Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında her ayın ilk haftası gerçekleştirdiği maske ve dezenfektan dağıtımını tamamladı. Ekipler bu hafta 50 bin maske ve 7 bin 500 şişe dezenfektan dağıtımı yaptı.
Her ayın ilk haftası maske ve dezenfektan dağıtımı

Yenimahalle Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile Batıkent Metro istasyonunda vatandaşlara binlerce maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı. Son günlerde artış gösteren salgının yayılmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfektan dağıtımının ilkini Batıkent metro istasyonunda gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi ekipleri hafta boyunca; OSTİM Metro, Hastane Metro, İvedik Metro ve Yenimahalle Teleferik İstasyonu gibi birçok noktada ilçe sakinleri için 50 bin maske ve 7 bin 500 şişe dezenfektan dağıtımı yaptı.

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HER AYIN İLK HAFTASI
Yenimahalle Belediyesi, her ayın ilk haftası düzenli olarak gerçekleştirilecek maske ve dezenfektan dağıtımı ile vatandaşın temas yoğunluğunun ve virüs yayılma tehlikesinin yüksek olduğu noktalarda halk sağlığını koruyarak, virüsle etkin mücadeleyi amaçlıyor.

“TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA”
Corona Virüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başladığı Mart ayından bu yana belediyenin tüm birimleri ile virüsle mücadele ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle Belediyesi olarak mart ayından bu yana ilçemizde gerek dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları, gerekse vatandaşın kişisel temizliğinde kullanması ve virüsten korunması amacıyla maske ve dezenfektan üretimi gibi sayısız hizmetin altına imza attık. Vatandaşımız bu beladan tez zamanda kurtulsun istiyoruz.  Karşıyaka Kapalı Pazaryeri Nefes Engelliler Sosyal Tesisi içerisinde kurduğumuz üretim atölyesinde maske, dezenfektan ve kolonya üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

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 “VATANDAŞA EK MALİYET GETİRİYOR”
Maske ve dezenfektan ücretlerinin çalışmak zorunda olan ve gün içinde dışarı çıkmak durumunda kalan dar gelirli vatandaşa ek maliyet getirdiğini ifade eden Yaşar “Vatandaşımız zaten ekonomik olarak bir dar boğazın içerisinde yaşıyor. Her zaman vatandaşının yanında olmayı görev edinmiş bir belediye olarak taksi, dolmuş, otobüs durakları, karakol amirlikleri, muhtarlıklar, pazar yerleri ve metro istasyonları gibi birçok noktada bu güne kadar kendi üretimimiz olan 850 bin adet maske, 14 ton dezenfektan ve 6 ton kolonya dağıtımını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz halk sağlığı için çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek. Bu süreçte Yenimahalle sakinlerinin gerekli sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına uyarak, kişisel temizliğine dikkat edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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