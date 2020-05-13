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Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlar

Amasya Belediye Başkanı Sarı, "Amasya’nın sokaklarını aynen tabir edildiği gibi foşur foşur yıkıyoruz ve bundan sonra da yıkamaya devam edeceğiz. Bundan yana en ufak bir tavizimiz söz konusu değil." dedi.
Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlar

Amasya Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda bulunan araçlar her gece kaldırılıyor.

Cadde ve sokakların boşaltılmasının ardından yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile bazı kamu binalarının çevresi, özel solüsyonla dezenfekte ediliyor.

İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda önlemlerin üst düzeyde devam ettiğini söyledi.

Koronavirüsten önce de koronavirüsle beraber de, temizliğe ehemmiyet verdiklerini ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"Virüsle beraber ne yapmamız lazım önce temizliğe riayet etmemiz lazım dedik. Vatandaşlarımıza devamlı evinde kal diye söylenişte bulunuyoruz. Sağolsunlar onlar evlerinden çıkmıyorlar, sokakları da bizim tertemiz tutmamız lazım. Sokaklardaki mikrop hareketlenmesinin vatandaşlarımıza sirayet etmememi lazım. Her gece temizlik işleri müdürümüz ve temizlik işlerinden sorumlu başkan yardımcımız başlarında olmak kaydıyla Amasya’nın sokaklarını aynen tabir edildiği gibi foşur foşur yıkıyoruz ve bundan sonra da yıkamaya devam edeceğiz. Bundan yana en ufak bir tavizimiz söz konusu değil. Diyoruz ki evde kal Amasya, evde kal Türkiye’m."

Başkan Sarı, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğini, Amasya'da vaka sayısının yok denecek seviyeye geldiğini de sözlerine ekledi.

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