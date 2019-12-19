Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 75 yaşındaki Ömer Karabulak, bisikletiyle her gün 10 kilometre katederek gittiği atölyesinde 35 yıldır ceviz ağaçlarından baston üretiyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesi İyiler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Ömer Karabulak, ilerleyen yaşına rağmen yıllardır dede mesleği bastonculuğu sürdürüyor. Her gün sabahın erken saatinde bisikletiyle evinden 10 kilometre mesafedeki atölyesine giden Karabulak, akşam saatlerine kadar ceviz ağaçlarına zımpara, testere, eğe ve çekiçle şekil veriyor. 40 metrekarelik atölyesinde 35 yıldır işini severek sürdüren Karabulak, 50 aşamadan geçirdiği bastonlara Selçuklu motiflerinin yanı sıra lale, ejder, kartal, at ve kurt figürleri de işliyor.

Diyabet hastalığına ve ilerleyen yaşına rağmen işini titizlikle yapan Karabulak, ürettiği bastonları yöre halkına satarak geçimini sağlıyor.

"Sanatımdan vazgeçemiyorum"

Karabulak, yaptığı açıklamada, her gün bisikletle gittiği atölyesinde yıllardır mesleğini yapmanın gururunu yaşadığını anlattı. Baston için asırlık ceviz ağaçlarını tercih ettiğini belirten Karabulak, "Baston yapmak artık eğlencemdir. Bu işi yapmadan duramıyorum. Baston yapmaktan zevk duyuyorum. Çok zorluklar çektim. Parmağımı kestim, tansiyondan dolayı görme kaybı yaşadım. Tiner ve vernikten dolayı da hastalıklarla karşılaştım. Yine de mesleğimden vazgeçemiyorum." dedi.

Sağlığı için işine bisikletle gittiğini dile getiren Karabulak, şunları kaydetti:

"Bisiklet benim için daha iyi oluyor. Diyabet hastalığımdan dolayı bisiklet olmazsa yürüyemem. Bisiklete bindikçe rahat ediyorum. 40 yıldan fazladır bisiklet kullanıyorum. Günde yaklaşık 20 kilometre bisiklet kullanıyorum. Her gün bu şekilde gidip gelmeme rağmen çalışmaya devam ediyorum ve sanatımdan vazgeçemiyorum. Bastonculuğu bıraksam da o beni bırakmıyor."