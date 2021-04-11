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Her güne 1 okul ziyareti 

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, her gün en az bir okulu ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. 
Her güne 1 okul ziyareti 

Başkan Balcı’nın okul ziyaretleri devam ediyor. Her gün ilçede bulunan bir okulu ziyaret eden Başkan Asım Balcı, sorunları dinliyor ve talepleri not alıyor. Öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi de alan Başkan Balcı’ya, öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor.

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“DAİMA DESTEK OLACAĞIZ”
Altındağ’daki okulları sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı “Öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Okullarımızı ziyaret ediyor, istek ve önerileri dinliyor, notlar alıyoruz. Her konuda elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi. 2 yılda 350 okula tadilat, boya, badana desteği verildiğini belirten Başkan Balcı “Eğitim alanında verdiğimiz destekler devam edecek. Okullarımızın ne ihtiyacı varsa, daima yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı. 

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YERİNDE TESPİT
Başkan Balcı, okullarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şunları kaydetti: 
“Çocuklarımızın temiz okullarda eğitim görmesi için ekiplerimiz sık sık temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Altındağ'da bulunan tüm okulların girişleri ve bahçeleri, tertemiz hale getiriliyor. İçerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle, sık sık ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor, temizlik malzemesi desteği de veriyoruz. Ayrıca boya, badana ve tadilat ihtiyaçlarını gideriyor, okullarımızın daima bakımlı olması için çalışıyoruz. Okullarımıza verdiğimiz desteği, söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz. İnşallah okullarımızın eksiklerini yerinde tespit ederek Altındağlı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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