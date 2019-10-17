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Her iki tüketiciden biri aldığı malı iade ediyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Son 2 yıl içinde bize gelen 4 bin şikayetin yüzde 58'i iade, yüzde 36'sı değişim ve yüzde 6'sı ücretsiz tamir talebi yönünde." dedi.
Her iki tüketiciden biri aldığı malı iade ediyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin hakları konusunda bilinçlendiklerini belirterek, her yıl çeşitli konularda binlerce şikayet aldıklarını söyledi.

Tüketiciler Birliği olarak şikayetleri incelediklerini dile getiren Şahin, "Son 2 yıl içinde bize gelen 4 bin şikayetin yüzde 58'i iade, yüzde 36'sı değişim ve yüzde 6'sı ücretsiz tamir talebi yönünde. Yani şikayette bulunan her iki tüketiciden biri, hatta daha fazlası aldığı ürünü beğenmediği için iade talebinde bulundu." diye konuştu.

İade talebi genellikle elektronik eşyalarda

İade talebinin yüksekliğinin satıcılar için kötü bir durum olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Tüketicinin satın aldığı üründen memnun olmaması ve bunu iade etmesi ürünlere olan güvensizliği gösteriyor. Büyük bir çoğunluğu aldığı ürünü değiştirmek istese 'Tüketici aldığından memnun ama problemsiz olan ürünle değiştirilmesini istiyor.' diyeceğiz ama iade çoğunlukta olunca durum değişiyor."

Şahin, iade talebiyle kendilerine gelen şikayetlerin yüzde 90'ını da cep telefonları başta olmak üzere elektronik eşyaların oluşturduğuna dikkati çekti.

İade talepli şikayetlerin yüzde 10'unun ise mobilya ve tekstil ürünlerine ilişkin olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Tüketici çoğunlukla uzaktan satış yönetimiyle aldığı elektronik eşyanın beklediği gibi olmadığını görünce iade talebiye bize başvuruyor. İade taleplerinin yüksek olmasının temelinde internet ve uzaktan satışlarda tüketiciye çok farklı ürünlerin gönderilmesi var. Bunlara karşı dikkatli olunmalı çünkü internet ve uzaktan satışların altyapısı henüz hazır değil. Durum bu şekilde olunca tüketici internetten aldığı ürünleri iade etmek istiyor. Her 100 tüketiciden 58'inin iade talebinde bulunmasının temelinde bu var."

Kaynak: Haber Kaynağı
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