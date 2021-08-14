Her ilçeye açık hava müzesi

Perşembe günü basın mensupları olarak Etimesgut’ta yer alan Türk Tarih Parkı ve Müzesi’ni ziyaret ettik. Müzede birçok tarihi kişiliğin heykeli bulunuyor. Türk devlet adamlarından tutundan da, sanat ve bilim alanında hafızalarımıza kazınmış birçok tarihi kişiliğin heykeli müzede yer alıyor. 60 bin metrekare alana kurulu müzenin en güzel yanı ise açık hava müzesi olması. Tabi 6 bin metrekarelik bir de kapalı alanı bulunuyor.

Kapalı müzede ise bir benzeri İstanbul’da bulunan panoramik resimler yer alıyor. İki yeri yapan ressam aynı kişi; Yaşar Zeynalov. Müzenin 29 Ağustos’ta açılması bekleniyor. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Özellikle çocuklarınızı da götürürseniz, tarih bilincini kazandırabilirsiniz. Belediye Başkanı Enver Demirel, güzel bir çalışmaya imza atmış. Son dönemlerde bu tarz çalışmalar görmeyi özlemiştik. En son Altındağ’da Veysel Tiryaki döneminde Altınköy Açık Hava Müzesi yapılmış ve çok rağbet görmüştü.

Halen de rağbet görmekte ve Başkentin simgelerinden biri haline geldi. Türk Tarih Parkı ve Müzesi’nin de böyle olacağından şüphem yok. Her ilçede böyle bir müze olması gerekiyor. Hem ilçelerin kalkınması hem Başkentin turist alması bakımından bu çok önemli. Umarım diğer ilçelere de bu örnek olur ve her ilçeye bir açık hava müzesi yapılır.

ozcanemrah6@gmail.com

Emrah Özcan