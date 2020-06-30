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Her mahalleye bir kültür evi, ilki Atatürk Mahallesine

Serhat Oğuz yönetimindeki Kahramankazan Belediyesi, ilçe merkezindeki her mahalleye bir kültür evi açmayı planlıyor. Kültür evi projesinin ilki Atatürk Mahallesi’nde yükseliyor.   
Her mahalleye bir kültür evi, ilki Atatürk Mahallesine

Kahramankazan Belediyesi,Mahalle Kültür Evleri” projesinin ilkini Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kültür evi inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.  Başkan Oğuz, seçim vaatleri arasında yer alan kültür evi projesinin yakında hizmete gireceğinin müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. 

MAHALLE BİLİNCİNİ ARTIRACAK 
Kahramankazan’da “Kültür Evleri” projesinin her mahalleye yapılması planlanıyor. Merak uyandıran projenin mahalle bilincini artırması, birlik ve beraberliği daha fazla pekiştirmesi, çocuklar ve gençlerin gelişimine katkı sunması hedefleniyor. 

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ENGELSİZ BİNA ÖZELLİĞİ TAŞIYACAK 
“Mahalle Kültür Evi”nde birçok donatı yer alacak. Edinilen bilgilere göre projede 200 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, 150 kişilik fuaye alanı, 6 derslik, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odası yer alacak. 550 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve 2 katlı inşa edilecek mahalle kültür evi, kültür değerlerimizi yansıtan bir mimariye sahip olacak. Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edilecek. 

BAKANLIK DESTEKLİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla yapılan proje ilçedeki diğer merkez mahallelerde de hayata geçirilecek. “Mahalle Kültür Evi” projesinin hayata geçmesiyle ilçeye önemli bir değer katması bekleniyor. 

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HER MAHALLEYE YAPILACAK 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe halkı tarafından hayata geçmesi dört gözle beklenen projeyle ilgili şunları söylemişti: "Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de mahalle kültür evleri olacak. İlkini Atatürk Mahallemizde yapacağımız bu kültür evlerini daha sonra tüm merkez mahallelerimizde de yapacağız. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla omuz omuza, yürek yüreğe gerçekleştiriyoruz. Projemize desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a tüm Kahramankazan halkı adına teşekkür ediyorum."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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