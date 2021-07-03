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Her mermi çekirdeği çıktığı namlunun imzasını taşıyor
Her mermi çekirdeği çıktığı namlunun imzasını taşıyor
Her mermi çekirdeği çıktığı namlunun imzasını taşıyor
03 Temmuz 2021 Cumartesi 01:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.