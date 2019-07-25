  • BIST 103.457
  • Altın 261,356
  • Dolar 5,7048
  • Euro 6,3572
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Her önüne gelen üretemeyecek

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, coğrafi işareti alınan İnegöl köftesinin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerektiğini söyleyerek, "Artık İnegöl Köftesi tabelasını herkese astırmama ve ürettirmeme gibi bir hakka sahip olacağız" dedi.
Her önüne gelen üretemeyecek

İnegöl Köftesi ve İnegöl Mobilyası’nın ilçenin en bilinir iki markası olduğuna vurgu yapan Yavuz Uğurdağ, İnegöl Köftesi ile ilgili coğrafi işaretin İTSO tarafından alındığını hatırlattı. 

Dünya gazetesinde yer alan habere göre İnegöl Köftesinin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Uğurdağ, “İnegöl Köftesini İnegöl’de ve Türkiye’de herkes üretiyor ve İnegöl Köftesi satabiliyorum diyor ama bu köfte İnegöl Köftesi midir, içerisinde ne vardır, sunumu nasıldır? Bu konularda bugüne kadar yaptırım gücümüz yoktu ama kanuni çalışmalarımız başladı. Artık İnegöl Köftesi tabelasını herkese astırmama ve ürettirmeme gibi bir hakka sahip olacağız. Sonraki süreçte de İnegöl Köftesinin ambalaj halinde gerek büyük marketlerde gerekse lokanta ve restoranlarda bizim kontrolümüzde satışını sağlayacağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamaney'in danışmanından ABD'ye tokat gibi cevap25 Temmuz 2019 Perşembe 07:49
  • Belarus müsteşarına silahlı saldırı25 Temmuz 2019 Perşembe 06:48
  • Facebook'a rekor ceza25 Temmuz 2019 Perşembe 06:44
  • Bakan Akar, KKTC'ye gidiyor25 Temmuz 2019 Perşembe 06:43
  • Çanakkale'de dehşet25 Temmuz 2019 Perşembe 05:40
  • Osmaniye'de deprem25 Temmuz 2019 Perşembe 05:39
  • Boris'den ‘Brexit’ mesajı25 Temmuz 2019 Perşembe 05:38
  • TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:15
  • 200 yıllık gömlek modaya yön verecek24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15
  • Gediz Deltası'na 'UNESCO' çağrısı24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti