Her sabah ücretsiz çorba

Yaklaşık 12 yıldır Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarına çorba ikramı yapan Yenimahalle Belediyesi, şimdi de Ostim metro çıkışında ücretsiz çorba dağıtımına başladı.

2009 yılından bu yana Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çorba ikramı yaparak hasta yakınlarının içini ısıtan Yenimahalle Belediyesi, şimdi de OSTİM metro istasyonu çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına başladı.

HER GÜN 1000 VATANDAŞA SICAK ÇORBA

Hayata geçirdiği sosyal projelerle sık sık gündeme gelen Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en yoğun iş merkezleri ve üretim tesislerinin bulunduğu OSTİM bölgesin de çalışanlara sabahın erken saatlerinde sıcak çorba dağıtıyor.

Onkoloji Hastanesi önünde yaz-kış sabah 06.00 ile 09.00 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtım aracı ile günde bin kişiye çorba dağıtımı yapan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, aynı saatlerde OSTİM metro istasyonu çıkışında da işe giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Yenimahalle Belediyesi olarak ilçe sınırlarında çaresiz, yalnız kimse kalmasın diye her derde derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak onkoloji hastanesi önünde hasta yakınları için yaz kış demeden çorba dağıtımı yapıyoruz.”

“DESTEK OLUYORUZ”

“Ekiplerimiz şimdi de OSTİM metro durağında her sabah çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız için sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Dağıttığımız çorbalarla hasta yakınlarımıza ve bu zor süreçte çalışan vatandaşlarımıza destek oluyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA