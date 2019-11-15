Her satırı mide bulandıran olay: Cinayet öncesinde istismar

Bu yılın Şubat ayında Ankara Mamak'ta yaşanan ve dram içerdiği kadar; her bir satırı mide bulandıran olaya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Şükrü Şengül (39), boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü (41) silahla katletmişti.

Döndü Şengül (41) ile Şükrü Şengül (39), 2008 yılında evlendi. Çift, 2011 yılında E. adında bir kız çocuğu sahibi olurken Döndü Şengül, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2018 yılının Ocak ayında boşanma davası açarak evi terk etti. Annesinin evine yerleşen kadın, 2'nci çocuğuna hamile olduğunu anlayınca boşanma davasını çekerek evine geri döndü. Bir erkek çocuk sahibi daha olan Döndü Şengül'e eşi şiddet uygulamaya devam etti.

HER BİR SATIRI MİDE BULANDIRIYOR!

Şengül, bir süre sonra evine dönerken sürekli ağlayan kızı E.'nin anlattıkları üzerine hayatının şokunu yaşadı. Kızının sözleri üzerine polise giderek eşinden şikayetçi olan Döndü Şengül, annesinin yanına yerleşti. Mahkemeden eşi için uzaklaştırma kararı alan genç kadın, eşinin 'Öldürürüm' mesajından iki gün sonra 3 kurşun ile katledildi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Şükrü Şengül'ün kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, mütaalasını açıklarken mide bulandıran birçok detaya da vurgu yaptı.

İşte, son dakika haberinin ayrıntıları;

Ankara Mamak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü Şubat 2019'da silahla öldüren Şükrü Şengül'ün kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcının mütaalasında, genç kadının öldürülmeden önce, kızına cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü eşinden şikâyetçi olduğuna ve şikayetin ardından katledildiğine dikkat çekildi.

Mütalaada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin gönderdiği rapora dikkat çekilerek, cinsel istismarın sabit olduğu tespitine yer verildi.

Döndü Şengül'ün ölmeden önce babasının kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kızı için psikiyatri doktorundan randevu aldığı ortaya çıkmıştı. Mütalaada, Döndü Şengül'ün bu nedenle eşinden şikayetçi olduktan sonra öldürüldüğüne vurgu yapıldı.

'BU YÜZDEN VURULDU'

Mağdur kız ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Neslihan Ceylan da duruşmada, "Döndü Şengül istismarı açığa çıkarıp kocasından şikayetçi olduğu için öldürülmüştür. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin raporunda çocuğun beyanlarının çelişkili olmadığı, yalan söylemesini gerektirir bir durum bulunmadığı ve bu durumun çocukta travma yarattığı belirtilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Şükrü Şengül ise suçlamayı reddederek "Ben eşimi bu iftirası yüzünden öldürdüm. Ben böyle bir şey asla yapmadım, çocuğumu kullanmasınlar" diye konuştu. Şengül çiftinin iki çocuğuna anneannesinin baktığı belirtildi. Mağdur olduğu öne sürülen çocuğun psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.