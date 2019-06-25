'Her şey öğrencilerimiz için'

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili “Eğitime Uzanan Yol Projesi”nin merkezinde öğrenciler olduğunu belirterek, “Hepimiz her ne yapıyorsak öğrencilerimiz için yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzü gülsün, onlar daha iyi bir eğitim alsın diye uğraşıyoruz” dedi.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili “Eğitime Uzanan Yol Projesi”nin merkezinde öğrenciler olduğunu belirterek, “Hepimiz her ne yapıyorsak öğrencilerimiz için yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzü gülsün, onlar daha iyi bir eğitim alsın diye uğraşıyoruz” dedi.

Tohum Otizm Vakfı ve MEB işbirliği ile düzenlenen TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhı üzerinde bulunan 20 ilde uygulanan “Eğitime Uzanan Yol Projesi”nin kapanış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Programda konuşan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili bu proje ile kazanımların çok fazla olduğunu, farkındalık yaratıldığını belirterek, “İşin merkezinde öğrencilerimiz var, hepimiz her ne yapıyorsak öğrencilerimiz için yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzü gülsün, onlar daha iyi bir eğitim alsın diye uğraşıyoruz” dedi.

20 İLDE EĞİTİM ATÖLYELERİ

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhı üzerinde Tohum Otizm Vakfı tarafından 2017-2019 yılları arasında yürütülen proje kapsamında; otizm konusunda öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek eğitim atölyeleri düzenlendi. Bölge halkına, yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri verilerek proje kapsamında, 20 ilde toplam 60 özel eğitim sınıfının Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun şekilde eğitim materyalleri ile donanımı sağlandı.

KAZANIMLAR ÇOK FAZLA

Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, 20 ilde uygulanan projenin kazanımlarının çok fazla olduğunu dile getirdi. Bilgili, proje kapsamında özel eğitim okullarının materyallerinin karşılandığını, öğretmenlere eğitim verildiğini, farkındalık yaratıldığını belirterek, bu çalışmanın iyi bir örnek olduğunu söyledi.

HER ŞEY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN

Bilgili, "İşin merkezinde öğrencilerimiz var, hepimiz her ne yapıyorsak öğrencilerimiz için yapıyoruz. Öğrencilerimizin yüzü gülsün, onlar daha iyi bir eğitim alsın. Toplumsal farkındalık daha üst noktalara çıksın diye çalışıyoruz." dedi.

EĞİTİM DÜNYASI TANAP’I ÖĞRENDİ

“Teknik bir proje bir eğitim projesi ile ilişkilendirildi ve özel eğitimin bol kazanım elde ettiği bir projeye dönüştü” diyen Bilgili, “Bu proje yapılmasaydı bu proje bu kadar bilinmeyecekti. Şimdi eğitim dünyası TANAP’ı biliyor. Daha da önemlisi özel eğitimle ilgili önemli çıktılar sağlanıyor. Bu iyi örneğin fikrinin büyük projelere vermemiz lazım. O zaman projede anlam kazanır ve kamuya yarayan bir projeye dönüşür” diye konuştu.

BİN 951 AİLEYE FARKINDALIK SEMİNERİ

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer de projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. Proje kapsamındaki uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlandığını ifade eden Özer, "Öncelikle TANAP boru hattı güzergâhında bulunan 20 ilde bin 610 öğretmen ve bin 951 aileye, bölge halkına yönelik otizm farkındalık seminerleri düzenlendi." dedi.

YAKLAŞIK BİN PROJE ÜRETİLDİ

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem ise yaptıkları çalışmalarda merkeze insanı koyduklarını belirterek, yaptıkları farklı çalışmalarla da bunu göstermeye çalıştıklarını dile getirdi. Güzergâhlarında olan 20 ilde yaklaşık bin proje ürettiklerini belirten Erdem, "Sadece Türkiye'de değil dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir proje sayısı bu" diye konuştu.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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