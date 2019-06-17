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Her şeyi tek tek anlattı: Eren nasıl şehit oldu

Giresun ve Trabzon kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında silahlarıyla birlikte teslim olan Kawa kod  B.D etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı oldu.
Her şeyi tek tek anlattı: Eren nasıl şehit oldu

İtirafçı terörist ifadesinde Eren Bülbül’ün Maçka kırsalındaki evlerinden nasıl erzak çaldıklarını şöyle anlattı:

“Eve geldiğimizde yüklü miktarda erzakın olduğunu gördük. Hep birlikte bu erzakları bulunduğu yerden çalarak yaklaşık 100 metre evin üstündeki patikadan taşıyarak bıraktık. Bu şekilde 3-4 sefer yaparak tüm malzemeyei evden çıkarttık. Daha sonra bu malzemeleri 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan başka bir noktaya gömdük. “

“EREN’İ RADYODAN DUYDUK”

“11 Ağustos 2017’de Cudi ve Sorej ile Ayşe Bülbül’ün evinden aldığımız hırsızlık malzemelerini gömdüğümüz bölgeye taşıdığımız esnada, herhangi bir iz bırakıp bırakmadığımızı kontrol etmek için aynı gün öğleden sonra yanımızdan ayrıldı. Ben ve Rodi buluşma noktasında bekledik. Bir süre sonra silah seslerini duyduk. Silah seslerinden bir saat sonra Sudi ve Sorej yanımıza geldi.  Cudi bize erzak hırsızlığı yaptığımız Ayşe Bülbül’ün evine giden patikayı kontrol etmek amacıyla gittikleri esnada orman içinde silahlı 5-6 kişi gördüklerini, daha sonra bu şahısları takip ederek evin bulunduğu yere geldiklerini, bu şahısların asker olduğunu farkettiklerini, evin önünde askerlerin oturduğu esnada kendisinde bulunan M16 ve Sorej’deki Kaleşnikof ile askerlere ateş ettiklerini, askerlerin anında karşılık vermesinden dolayı eylemi sürdürmeden geriye doğru kaçtıklarını bize söyledi. Bu olayda bir sivil vatandaşın (Eren Bülbül) öldüğünü biz radyodan duyduk. Daha sonra Cudi yaptığı telsiz görüşmelerinde Tunceli tarafından bu konu dile getirildi. Yanımızdaki erzakı gömerek kamufle ettik. Dördümüz birlikte oradan ayrılarak vadi istikametine geçtik. Buradan Cudi, 13 ve 14 Ağustos’ta telsize çıkarak eylemin tekmilini verdi. Başka bir bölgeye geçtik. Bir hafta kalarak keşif yaptık. “

“BEN DAHA KIDEMLİYDİM, ARAS YOLU BİLMİYORDU”

“Türk Tarık kod adlı Barış Öner ve Sorej etkisiz hale getirildikten sonra Aras ile aramızda ne yapacağımız konusunda tartışmalar yaptık. Ancak daha çok Tunceli bölgesine gitmeyi düşünüyorduk.  Benim örgütte tecrübeli olmam sebebiyle grup lideri olmam gerekiyordu. Ancak Aras benim kendisine söylediğim şeyleri yapmayarak aramızda tartışmalar yaşanmasına sebebiyet veriyordu. Bu yüzden fazla konuşmuyorduk. Ancak biz yine de kış üslenmesinden çıkınca bahar ayları ile birlikte Tunceli bölgesine gitmeye karar vermiştik. Geri dönüşümüzü de yaya olarak yapmaya karar vermiştik. Yolları ben iyi bildiğim için (belli bir yere kadar) ben götürecektim. Daha sonrasını ise Aras götürecekti. Ancak arazi hakimiyeti olmadığı için çok da fazla bilgi veremiyordu. Tunceli’ye gitmekte ısrarlıydı. Ben de arazide hâlen kar olduğunu biraz daha beklememiz gerektiğini söylemiştim. Ancak bu süreçte benim kafamda teslim olmak fikri sürekli geçiyordu. Bunu Aras’a söylemedim.”

11 Ağustos 2017’de Maçka’da Eren Bülbül’ün evinden yapılan erzak hırsızlığı için evin bulunduğu bölgeye giden jandarma ekibi bölgedeki teröristlerin saldırısına uğramış, saldırıda başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit olmuştu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında, geçtiğimiz ay Kawa kod adlı terörist teslim olmuş, Aras kod adlı terörist ise yakalanmıştı.

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