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Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı.
Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı

Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü patates yapraklarında yetişen domatese benzer görünümlü bitkilerin "patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş" halidir diyerek zehirli olduğunu bildirdi ve "tüketilmemelidir" dedi.

Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;

18.07.2019 tarihinde ulusal basında habere konu olan Küçükelmalı köyümüzde dikilen bazı patateslerin domates meyvesi verdiği haberi teknik bilgi eksikliğinden kaynaklıdır.

Söz konusu meyveler patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş halidir. Zehirlidir ve tüketilmez.

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