Herkes görmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Etimesgut Türk Tarih Müzesi için, “Türkiye'de ilk dünyada eşi benzeri yoktur. Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen, Türk milletini seven, Türk tarihini merak eden herkesin burayı görmesi lazım" dedi.

MHP Ankara Bölge İstişare Toplantısı'nın Divan Başkanlığı'nı yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya toplantı sonunda MHP'li belediyelerin yaptığı önemli çalışmalara dikkat çekerken Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na ayrı bir parantez açtı.

ATO Congeresium'da düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya: "Genel Başkanımızın da açılışını yaptıkları bir Türk tarihi müzesi ve parkı var. Ben özelikle bunu söylüyorum. Bu müze bir eksiğin bir ihtiyacın gereği yapılmıştır. Türkiye'de ilk dünyada eşi benzeri yoktur. Türk tarihini o kadar güzel anlatıyor ki; anlatmakla olmaz. Mutlaka, ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen, Türk milletini seven, Türk tarihini merak eden herkesin burayı görmesi lazım" dedi.

Toplantıya katılan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de müzenin yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırladığını belirterek, "Herkesi müzemizi görmeye, Türk tarihini daha yakından tanımaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.