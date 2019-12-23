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Herkes haddini bilecek

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Herkes haddini bilecek

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile kaptan Emre Belözoğlu katıldı. Ersun Yanal yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyenlere gerekli cevabı hafta içinde yapacağı açıklama ile vereceğini, çirkin saldırılar ile kendilerini yıkamayacaklarını ve herkesin haddini bilmesi gerektiğini söyledi.

Yanal, şöyle konuştu:

"Hepimiz yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Oyuncularıma  teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Bu saldırılarla biz yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil. Kaptanın bir problemi vardı ve en son buraya gelip burada denedi kendisini. Oynayamadı. Bizi kırmadı ve buraya geldi. İlk konuştuğumuz günden bu yana birlikteliğimizde bir problem olmadı. Büyük bir destek kendisi. Bu tür karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın, futbolu kaosla beslemeyin. Empati yapın, bunu yaptığınız zaman zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin."

"İYİ BİR OYUN OLDU"

Ersun Yanal, Beşiktaş maçı ile ilgili olarak ise, "İyi bir oyun oldu. Bir çok kaybettiğimiz maçta oynadığımızdan farklı oynamadık. Mevkii problemleri olsa da ellerinden geleni yaptılar. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 

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