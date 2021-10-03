TDVS Başkanı Nuri Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlilerine yönelik, haksız - kırıcı söz ve yazıları kınadıklarını belirterek, “Eleştiriye evet, ancak iftira, yalan, dedikodu ve itibarsızlaştırmaya hayır. Herkes ölçülü davransın” dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen (TDVS) Genel Başkanı Nuri Ünal 1-7 Ekim “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ünal, mesajında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personeli olmaktan onur duyduklarını hatırlatarak, kurumu yıpratmaya yönelik haksız ve kırıcı söz ve yazıları kınadıklarını söyledi. “Eleştiriye evet, ancak iftira, yalan, dedikodu ve kişisel-kurumsal itibarsızlaştırmalara hayır diyoruz” diye konuşan Ünal, “Herkesin ölçülü davranmasını bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

35 YILDIR KUTLANIYOR

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanacak “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınlayan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal şunları ifade etti, “Her yaşta vatandaşımıza din konusunda rehberlik ve öncülük yapan din görevlilerimizin ve bütün Diyanet çalışanlarımızın haftasını kutluyorum.”

“1986 yılından itibaren Camiler Haftası olarak kutlanan bu hafta, sendikamızın yetkili olduğu 2002 yılında teklifi ile 2003 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaya başlandı. Böylece, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile din görevlileri haftanın ana unsuru oldu. Cami dendiğinde ilk akla gelen imam ve müezzindir. Kur’an kursu dendiğinde de Kur’an kursu öğreticisidir ve bütün diyanet çalışanlarıdır.”

GÜNÜN HER SAATİ HİZMET EDİYORLAR

“Yurt içinde ve yurt dışında en küçük yerleşim yerlerinde bile, fedakarca hizmet eden din görevlilerimiz, günün her saati vatandaşlarımıza hizmet etmektedirler. Sadece cami ve Kur’an kurslarında değil, insanımızın her anında yanlarında olmaktadırlar. İyi günde sevinçlerine, kederli anlarında acılarına ortak olmaktadırlar. Herkesin hocası olarak birlik, beraberlik ve milletçe bütünleşmeyi tesis etmektedirler. Özellikle, salgın başta olmak üzere, deprem, sel ve diğer afetlerde de ortaya koydukları özveri asla unutulmayacaktır.”

KUCAKLAYICI HİZMET SUNUYORLAR

“Din görevlilerimiz, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında olarak, herkesi ve her kesimi kucaklayıcı bir hizmet sunmaktadırlar. Din görevlileri, bulunduğu çevrede yardıma muhtaçlara ve kimsesizlere yardımın önderleridir.”

SEVGİ VE SAYGIDAN ASLA VAZGEÇİLMEMELİ

“Bu hafta vesilesiyle çalışanların dertleriyle dertlenilmeli, problemlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı” diyen Ünal, “Asil milletimiz, İslam’a, Kur’an’a, din ve diyanete olan hürmetinden dolayı, din görevlisine sevgi ve saygı göstermektedir. Öncelikle ve özellikle bütün diyanet çalışanları da birbirlerine sevgi, saygı ve samimiyetten asla vazgeçmemelidir.”

AYRIŞMAYA İZİN VERİLMEMELİ

“Kurum personelinin aidiyet duygusu en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Bunun yolu da her düzeydeki kurum yöneticilerinin, çalışanlar arasında ayrıştırmaya izin vermemelerinden başlar. İdareci-çalışan veya çalışan-çalışan arasında rekabet, çekişme, ayrıştırma vb. gibi bize yakışmayan davranışlara izin verilmemelidir. Vatandaşlarımıza anlattığımız kardeşlik, birlik ve beraberlik anlayışlarını önce bizler tesis edebilmeliyiz.”

LİYAKATTEN ÖDÜN VERİLMESİN

“Bütün atama, nakil, görev, unvan değişiklikleri ve görevlendirmelerde bilgi, ehliyet, liyakat, hakkaniyet ve adaletten ödün verilmemelidir. Çalışanlarımız arasında memleketi, mezuniyeti, sendikal tercihi ve birilerine yakınlığı gibi insan onurunu zedeleyen ayrıştırmalara asla izin verilmemelidir.”

İTİBARSIZLAŞTIRMA TEPKİSİ

“Son günlerde, personeli olmaktan onur duyduğumuz, çalışanlarına hizmet etmekten mutlu olduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve din görevlilerimize yönelik, haksız ve kırıcı söz ve yazıları kınıyoruz. Eleştiriye evet, ancak iftira, yalan, dedikodu ve kişisel-kurumsal itibarsızlaştırmalara hayır diyoruz. Herkesin ölçülü davranmasını bir kez daha hatırlatıyoruz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA