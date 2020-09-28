“Herkesin bir dikili ağacı olacak”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandırıyoruz." dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanındaki ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı ağaçlandırma alanlarında toprak tesviyesi de yapan ekipler daha sonra ağaç dikim ve çevre düzenleme çalışmalarıyla o bölgenin estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

“ANKARA’NIN EN YEŞİL İLÇESİ OLACAĞIZ”

Keçiören’i, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını belirten Belediye Başkanı Altınok, “Ağaç sevgisini aşılamak için okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize fidan dağıtımları yaptık. Aynı zamanda belediye olarak sokaklarımızda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’imizi Ankara’nın en yeşil ilçesi yapıp, en yeşil mahalleleriyle donatacağız.” ifadelerini kullandı.

BAĞLUM`A MİLLET BAHÇESİ

Keçiören’deki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Altınok, şunları aktardı:

“Bağlum’a 200 dönümlük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ovacık`ta 69 bin metrekare alanı ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Ankara`ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Görev süremizde Keçiören`deki bütün sokakları da ağaçlandıracağız.”