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Hersek Kuş Cenneti flamingolarla bir başka güzel

Yalova'nın Altınova ilçesinde 221 kuş türüne ev sahipliği yapan 152 hektarlık Hersek Lagünü, bugünlerde flamingolarla renkli görüntüler oluşturuyor.
Hersek Kuş Cenneti flamingolarla bir başka güzel

Türkiye'nin önemli köprülerinden Osmangazi Köprüsü'ne yapımı sırasında kavis verdiren ve 221 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, 2019 yılında çok sayıda doğaseveri misafir etti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak bilinen 152 hektarlık lagünde, bugünlerde flamingolarla renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Yeni yapılan asansörlü kuş gözlem kulesi ile ilgi çeken lagün, bu yıl da konaklayan 500'ü aşkın flamingo ve yüzlerce kuş türüyle meraklılarını ağırlıyor. 

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, Hersek Lagünü'nün çok değerli bir sulak alan olduğunu söyledi.

Çevresindeki bağımsız alanlarla lagünün geniş bir bölgede yer aldığını anlatan Bülbül, "Lagünün en önemli kuşları flamingolar. Her yıl eylül ayında geliyorlar, kış mevsiminde burada konaklayıp yazın üreme bölgelerine gidiyorlar. Flamingolar burada sadece besleniyorlar. Bu yıl flamingolarda azalma var ama yıllar öncesine göre alanımız oldukça yoğun." diye konuştu.

"Tür sayısının 250'yi bulabileceğini düşünüyoruz"

Lagünün oldukça sık ziyaret edilen bir alan olduğunu dile getiren Bülbül, özellikle ildeki çok sayıda okuldan öğrencilerin geldiğini aktardı.

Bölgedeki eğitim ve tanıtım merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bülbül, şöyle konuştu:

"Hemen hemen bütün okulları davet ettik ve ağırladık. Yöre halkı, hatta yurt dışından bile gelen kuş meraklısı insanlar oldu. Bir yıl içerisinde 5 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Bu da bizi sevindiriyor. Her ay en az iki kez Hersek Lagünü'nde sayım yapıyoruz. Buradaki türlerin arttığını görüyoruz. Şimdiye kadar 221 türümüz oldu. Çevredeki araziler, çalılıklar ve ormanlar ile tür sayısının 250'yi bulabileceğini düşünüyoruz. Bu da iyi bir sayı."

Bülbül, Altınova Belediyesi tarafından yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" ve "Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesi" projelerinin tamamlanmasıyla bölgenin çok daha fazla rağbet göreceğine inandığını vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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