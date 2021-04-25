Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, rakiplerinin gücüne, temposuna karşılık veremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Buraya gelirken bir ya da üç puan alabilir miyiz diye düşünüyorduk ama maalesef Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik. Mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bizim için makas iyice daralıyor. Daha önce birçok maçı iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Bütün kredilerimizi harcadık. Önümüzde Denizlispor maçı var, ne yapıp edip o maçı kazanmak zorundayız. Final maçlarındayız. İki ya da üç galibiyet almak zorundayız." diye konuştu.

44 puanın kendilerini ligde tutmak için yeterli olacağını kaydeden Hamzaoğlu, Cristian Sapunaru'nun kadro dışı kalmasının da takımı olumsuz etkilediğini düşünmediğini sözlerine ekledi.