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HES kodu hayatın her alanında

Kovid-19'la mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve hastalıktan korunmalarına imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayatın her alanında kullanılıyor.
HES kodu hayatın her alanında

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine, hastalıktan korunmalarına imkan tanıyan, koronavirüs tanılı ya da temaslıların izolasyonunu sağlayan "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması hayatın her alanında kullanılıyor.

Salgının ardından mobil uygulama ile koronavirüs kontrol ve takibini vatandaşların hizmetine sunan Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat için "HES kodu" uygulamasını başlattı.

Şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanan HES kodu, kısa sürede hayatın tüm alanlarına yayıldı.

Bu çerçevede, 30 Mayıs'ta illere gönderilen genelgeyle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, her türlü biletleme işleminde HES kodu talep etmeye başladı.

Salgın döneminde tedbirlerini artıran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de sınavlarda görev alacaklardan HES kodu talep etti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulamasının kullanılmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile HES uygulaması üzerinden özel bir yazılım hazırlayarak okullarda yaşanabilecek sağlık problemlerinin takibine başladı. HES kodları dikkate alınarak okulda bir kişide sağlık problemi olduğunda okul yöneticilerinin telefonuna otomatik olarak SMS gönderecek sistem, gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını sağlıyor.

Toplu ulaşım ve konaklamada da HES kodu istenecek
Son olarak şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, başta belediyeler olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşları, kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonları sağlayacak.

Böylece, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibi yapılacak.

Tüm konaklama tesislerinde müşterilerden istenecek HES kodu da salgınla mücadelede etkin rol oynayacak.

HES kodu nasıl alınıyor?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.

HES kodu ayrıca kısa mesaj ile de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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