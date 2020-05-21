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HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Hayat eve sığar uygulaması nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bilim kurulu toplantısı sonrası duyurduğu HES kodu ile seyahat uygulaması merak konusu oldu. Peki, HES kodu nedir? Nasıl alınır? Gelin birlikte bakalım.
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Hayat eve sığar uygulaması nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın zamanda başlaması beklenen seyahat için kod uygulamasının detaylarını anlattı. Bakan Koca, “Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” dedi. Bakan Koca’nın bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarından sonra HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Gibi sorular sıkça sorulur oldu. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Hayat eve sığar uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl indirilir? Gelin birlikte bakalım.

HES kodu nedir?

Mobil uygulama üzerinden alınan kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapılabilecek. HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından alınabilecek.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur"’a tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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Hayat eve sığar uygulaması nedir?

Hayat Eve Sığar Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara, bulundukları bölgenin risk durumunu gösteren ve KOVİD-19 hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler ışığında koronavirüs salgınının yayılımını azaltmak için bulundukları bölgenin risk durumunu göstermek amacıyla oluşturulmuş bir mobil uygulamadır.

Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl indirilir?

Play store’dan ve app store’dan indirililebilir.

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