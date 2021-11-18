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Heybeliada'da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası verildi

Heybeliada'da geçen yıl ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yargılanan sanık Sedat Demir, "kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Heybeliada'da orman yangını çıkaran sanığa 12 yıl hapis cezası verildi

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Sedat Demir'in avukatı ile tanık S.A. katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık S.A., yangını söndürmek için o tarafa doğru gittiklerinde sanığın tam tersi istikametinde yürüdüğünü gördüğünü, yangından uzaklaşan ve kendisine doğru gelen sanığın elinde herhangi bir bidon veya başka bir cisim görmediğini söyledi.

Söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sedat Demir'in "kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2020'de Heybeliada Aşıklar Yolu Çam Limanı mevkisindeki ormanlık alanda, yaklaşık yarım saat önce de olay yerine 500 metre mesafede mezarlık içinde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı anlatılmıştı.

Yapılan çalışmalarda, ormanda yangının başladığı yerden aşağıya doğru elinde bidonla koşan kırmızı şapkalı ve koyu renk şortlu bir şahsın görüldüğü aktarılan iddianamede, bu şahsın eşkal bilgilerine uyan sanık Sedat Demir'in yakalandığı ifade edilmişti.

İddianamede, yangında toplam 61 bin 805 metrekare orman alanının yandığı vurgulanarak, orman bilirkişisi tarafından düzenlenen raporda ise yangının doğal yolla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, mezarlık içindeki metruk binada çıkan yangının ormanda çıkan yangınla bir bağlantısının bulunmadığı yönünde görüş bildirildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Sedat Demir'in "kasten orman yakmak" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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