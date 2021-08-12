Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı

Suçatı Tüneli yakınlarında meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan düşen dev kaya ve toprak parçalarının sürüklenmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmasının ardından Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Jandarma ekiplerinin yoldaki kontrolleri sürüyor.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karabük-Yenice yolu, Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe açılmıştır." denildi.
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