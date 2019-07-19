Heyelan ve selde kayıp olan 7 kişi aranıyor

Düzce’de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Melen Çayı’nın taşması sonucu oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi bulmak için İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı’nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğiyle köylerde mahsur kalan 212 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.