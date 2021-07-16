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Hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvurularının 30 Temmuz'da sona ereceğini hatırlattı.
Hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek

Çelik, Resmi Gazete'nin 21 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan "Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na göre başvuruların 1 Temmuz'da başladığını ve 30 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.

Kurban Bayramı'ndan sonra başvurular için 6 gün kalacağını anımsatan Çelik, "Yetiştiricilerin salgını da göz önüne alarak sıkışıklığa neden olmamak için son günü beklemeden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine başvurmaları yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi açısından önemli. Geçen yıllara göre kapsamı daha da genişletilerek uygulanan hibe destek programından yararlanmak isteyen yetiştiricilerin zaman geçirmeden başvurularını tamamlaması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, büyükbaş hayvanlar için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş hayvanlar için de en az 100 baş, en fazla 300 baş anaç kapasiteli ahır ya da ağıl yapımı, kapasite artırımı veya iyileştirilmesi, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için destek verileceğini aktardı.

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